Nicola Porcella: Conoce el 'borderline', el trastorno límite de personalidad

El último fin de semana, Nicola Porcella reveló en "El valor de la verdad" que sufre del Trastorno Límite de la Personalidad o 'Borderline', además de padecer un cuadro de depresión y ansiedad por lo que debe ser medicado diariamente con antidepresivos y ansiolíticos, apoyado de un tratamiento médico constante.

"A mí me diagnosticaron cambios de ánimo muy rápidos... 'borderline'. Con rasgos de otras cosas, ansioso y todo eso. Sufro mucho cuando tengo mis caídas. La depresión no solo es estar triste, a mí me quita las ganas de todo", comentó en el programa. Pero, ¿qué es este trastorno y cómo afecta a los que lo padecen?

Las personas que padecen el trastorno límite de personalidad (TLP) o "borderline" suelen tener un carácter inestable, poca tolerancia a la frustración y toman decisiones riesgosas. Un cuadro que, con la medicación adecuada, puede ser revertido a límites de una vida normal.



La psiquiatra y psicoterapeuta de familia Doris Cáceres Vargas, del Hospital Nacional Dos de Mayo, indica que una persona con ese problema suele mostrar poca capacidad de análisis, impulsos no controlados y un estado cambiante de humor y agresividad. “Un 'borderline' podría ser proclive a las adicciones. Además, al tener poco manejo de sus impulsos se torna violento”.



Entre las características que resaltan en las personas afectadas por ese trastorno es su poca tolerancia a las frustraciones. “Puede suceder que un 'borderline' atraviese un problema y pelee con alguien, por ejemplo, en la universidad; entonces es capaz de abandonar sus estudios debido a esa situación, pues no puede afrontar con facilidad una frustración”, comenta.



'BORDERLINE' NO ES BIPOLARIDAD

Hace años se consideraba al trastorno de personalidad límite como una forma de bipolaridad, sin embargo, pese a que tienen alguna asociación no se trata de la misma enfermedad. El "borderline" no tiene asociado un factor genético, sino que más bien implica la formación que recibe la persona.



“Este trastorno está relacionado con la crianza complaciente y sin límites que recibe la persona, a lo que se suma su fuerte temperamento”, indicó y añadió que las primeras señales empiezan a aparecer a los 15 años de edad, aproximadamente.

Una persona "borderline" sí puede hacer una vida normal, si recibe la medicación adecuada al igual que una psicoterapia cognitiva conductual. En pos de eliminar el estigma que se tiene frente a los problemas de salud mental en el Perú se debe comunicar sobre estas enfermedades. "Nadie debería avergonzarse de padecer un trastorno mental, ni de tener una dolencia física; pero hay un estigma social, lamentablemente, que se debe eliminar".